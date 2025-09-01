Adalet Bakanı Tunç: Af Yok

GENEL AF BEKLENTİSİNE SON NOKTA

Uzun bir süre gündemde kalan genel af konusunda son noktayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç koydu. Tunç, af ile ilgili düzenlemelerin olmadığını net bir şekilde açıkladı. “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” dedi.

İNFAZ DÜZENLEMELERİNE DEĞİNİLDİ

Bakan Tunç, Yargıtay’da düzenlenen yeni adli yıl açılışı resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlarken infaz düzenlemelerinin tartışıldığını belirtti. Geçmişte infaz kanunu üzerine dönem dönem değişiklik tekliflerinin mecliste ele alındığını ve yasalaştığını söyleyen Tunç, “Talepler var, gündeme alınması istenen konular var” ifadelerini kullandı. Özellikle hastalık halinde infaz genişletici düzenlemelere de vurgu yaptı. “Denetimli serbestlikle ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerde 10. Yargı paketinde yasalaşmıştı” diye ekledi. Şu anda 11. Yargı paketi için taslak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

CEZA SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, ceza sisteminin üç aşamadan oluştuğunu belirtti. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarının her birinin ceza adaleti için önemli olduğunu ifade eden Tunç, ceza adaletinin amacının toplumu korumak, suç işlenmesine engel olmak ve suç işlenmesi durumunda yaptırım uygulamak olduğunu vurguladı. Ceza infazının ıslah aşaması olduğunu söyleyen Tunç, ceza infaz kanununda 2025 yılına kadar yapılan önemli değişikliklerden bahsetti. “Koşullu salıverilme süreleri bakımından düzenlemeler yapıldı” dedi.

BİLİŞİM SUÇLARINA KARŞI MÜCADELE

Bakan Tunç, bilişim suçlarındaki artışa dikkat çekti. “Bunun önlenmesi lazım” diyen Tunç, caydırıcılığın artırılması gerektiğini belirtti. Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlarla mücadele etmek için güçlendirilmiş araçların gerekli olduğunu ifade etti. Bu konularla ilgili 11. Yargı paketinde hazırlıkların yapıldığını ve milletvekillerine sunulduğunu söyledi. Meclis açıldığında bilişim suçlarının önlenmesi için yargı düzenlemesinin gündeme geleceğini belirtti.