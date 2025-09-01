Adalet Bakanı Tunç: Af Yoktur

GENEL AF BEKLENTİSİNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Uzun süredir tartışılan genel af konusunda son sözleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söyledi. Tunç, affın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti. Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay’da gerçekleştirilen bir resepsiyonda, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” ifadesini kullandı.

İNFAZ DÜZENLEMELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Bakan Tunç, yapmış olduğu konuşmada infaz düzenlemelerinin gündemde olduğunu ifade etti. “Yargıtay başkanımızın bahsettiği konu infaz düzenlemeleri tartışıldı,” diyen Tunç, mecliste infaz kanununa yönelik değişiklik tekliflerinin zaman zaman görüşüldüğünü ve yasalaştığını aktardı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda teknoloji destek sağladıklarını belirten Tunç, “11. Yargı paketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor,” dedi. Bu aşamada taslak çalışmaların sürdüğünü ve ilgili konuların meclis gündemine alınabileceğini vurguladı.

CEZA SİSTEMİ VE YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, ceza sisteminin üç aşamadan oluştuğunu belirterek, “Soruşturma aşaması, kovuşturma aşaması ve infaz aşaması,” listesinde her aşamanın önemine dikkat çekti. “Ceza adaletinin amacı toplumu korumak,” diyen Tunç, ceza infaz sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde işlemesi gerektiğini ifade etti. 2025 yılına kadar yürürlüğe girmiş değişikliklerin detaylarına değinen Bakan, infaz usullerinin belirlenmesinin önemini vurguladı.

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELE

Son dönemlerde bilişim suçlarında artış yaşandığını belirten Bakan Tunç, bu suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını ifade etti. “Caydırıcılığın arttırılması lazım ve bu suçla mücadele için yargının araçlarının güçlendirilmesi gerekiyor,” diyen Tunç, “11. Yargı paketinde hazırlıklı taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik,” şeklinde konuştu. Özellikle gençleri etkileyen sanal bahis ve kumar konularının gündemlerinde yer aldığını söyleyerek, bu doğrultuda yargı düzenlemesinin mecliste ele alınacağını duyurdu.