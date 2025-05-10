Adalet Bakanı Tunç, Anneler Günü’nde Görüş İzni Verdi

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA AÇIK GÖRÜŞ İMKANI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında yer alan kadın hükümlü ve tutuklulara “Anneler Günü” nedeniyle gelecek hafta açık görüş hakkı sunulacağını duyurdu. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ‘Anneler Günü’ nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.”

GÖRÜŞLERİN YAPILMASI PLANLANIYOR

Aldıkları bu kararın hayırlı olmasını dileyen Tunç, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Bu özel uygulama, kadın hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla bir araya gelmelerinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anneler Günü dolayısıyla yapılacak bu uygulama, kadınların toplumsal bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.