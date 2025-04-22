Adalet Bakanı Tunç, Berset ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile Bakanlık’ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Alain Berset ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik” ifadesini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Tunç, Türkiye’nin ve Avrupa Konseyi’nin paylaştığı ortak değerlere ve temel evrensel hukuk ilkelerine dikkat çekerek, yürütülen hukuk reformları ve insan hakları konusundaki çalışmalara vurgu yaptı. “Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı çerçevesinde Avrupa Konseyi ile iş birliğimizi ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Son olarak Tunç, Berset ve heyetine yaptığı nazik ziyaret için teşekkür etti. Bu görüşme, Türkiye’nin uluslararası alanda insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki angajmanını pekiştirmek amacı taşımaktadır.