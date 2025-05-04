Adalet Bakanı Tunç, Bilirkişilik Kurumunu Geliştirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye ve yargılama faaliyetlerinin daha etkili, sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya devam edeceklerini duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabında, Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında bilgi verdi. Yönetmeliğin, adaletin gerçekleşmesi için hakikatin ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenen bilirkişilerin daha nitelikli ve donanımlı hale gelmesine yardımcı olacağını ifade etti.

YENİ DÜZENLEMELERİN DETAYLARI

Tunç, yönetmelikte yapılan güncellemelerle bilirkişilik temel eğitimlerinin, Bakanlığın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesinin düzenleme altına alındığını açıkladı. Ayrıca Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı’nın güncellendiğini de aktardı. Bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin uygulanması için gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde 3 yıldır açılamayan eğitimlerin yeniden başlatılacağı bilgisini verdi.

EĞİTİM BAŞVURULARI VE GİDERİLEN YENİLİKLER

Tunç, “Yönetmelik değişikliğimizden sonra ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak 15 Mayıs tarihinde bilirkişilik eğitimleri açılmaya başlanacak. Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.