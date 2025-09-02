Adalet Bakanı Tunç, Cevapları Meclis’e Göndereceğiz

ADLI SORUŞTURMALAR VE CHP İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın bakanlığımıza yönelik sorduğu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yazılı cevaplarımızı biz Meclis Başkanlığına göndereceğiz.” ifadesinde bulundu. Tunç, Başkent Millet Bahçesi’nde katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı’nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, TBMM’ye sunduğu 7 maddelik önergeye yanıt verirken, sunulan soruların birbirleriyle bağlantılı olduğunu aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının belediyelere yönelik başlattığı soruşturmalara da değinen Tunç, Özel’in bazı ifadelerle yargı mensuplarını, özellikle cumhuriyet savcılarını tehdit etmeye kalkıştığını belirtti. Tunç, “CHP Genel Başkanı, bu soruşturmayı başından itibaren önyargılı bir şekilde ‘siyasi soruşturma’ olarak niteledi.” dedi.

SAVCILIK VE YARGILAMA SÜREÇLERİNE DEĞERLENDİRME

Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasına dair soruşturmaların devam ettiğini ve bazı ilçe belediyelerinde de usulsüzlük iddialarının gündeme geldiğini ifade etti. “İhbarlar, itiraflar, deliller karşısında cumhuriyet savcılarının görevini yapmamasını beklemek hukuk devletiyle bağdaşmaz.” diyen Tunç, savcılıkça alınan gözaltı kararlarının sulh ceza hakimliklerinin değerlendirmesine tabi olduğunu belirtti. “Burada tek bir kişi karar vermiyor. Bir yargı mekanizması içerisinde, itiraz mekanizması içerisinde yürüyen süreçler var.” şeklinde açıklamada bulunan Tunç, kişilerin savunma hakkının anayasal bir hak olduğunu vurguladı.

Yargı kararlarının eleştirilebileceğini ancak tehdide varan ifadelerin kullanılamayacağını sürdüren Tunç, “Hep beraber soruşturmaların seyrini beklemek durumundayız.” dedi. Sözlerinin devamında, “Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasal bir devlettir. Demokratik hukuk devletidir.” ifadelerini kullandı. Tunç, geçmişte var olan vesayetçi anlayışın artık ortadan kalktığını, Türkiye’nin artık saygı duyulan demokratik bir hukuk devletine sahip olduğunu belirtti.

YENİ YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI

Bakan Tunç, çocuklara ilişkin yargılama çalışmaları hakkında bilgi verirken, 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için farklı ceza uygulamaları olabileceğini söyledi. “Alternatifli taslak çalışmalarımız var. Bunları milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz.” diyen Tunç, cezalardaki kademelendirme ihtiyacına vurgu yaptı ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla işlenen suçların görünürlüğünün arttığını ifade etti.

Tunç, 11. Yargı Paketi ile bilişim suçları ve çocuk yargılamalarına yönelik düzenlemelerin olacağını belirtti. 10. Yargı Paketi’nde yer alan hedeflerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, meskun mahalde silah atma gibi durumlarla ilgili ceza düzenlemeleri yapılacağını da açıkladı. “Zaten ölüm ya da yaralama söz konusu olduğunda bunun cezası ayrıca alınacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tunç, “Yargı mensuplarımız, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçelerini inceleyecek ve bir karara varacaktır.” diyerek süreçlerin sonunda detaylı incelemeler yapılacağını yineledi. Adalet Bakanı, önleyici tedbirlerin önemine de değinerek, herkesin sorumluluğunu hatırlattı.