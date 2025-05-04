Adalet Bakanı Tunç: “Cezaevinden Tahliye Oldu.”

ADalet BAKANI TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Tunç, suçun işlendiği tarihte geçerli olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili şahsın ceza infaz kurumunda 16 yıl kalmasının ardından 2020 yılında şartlı tahliye edildiğini belirtti. Bakan Tunç, “2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirildi, hem suçlara öngörülen cezalar artırıldı hem de infaz süreleri uzatıldı” ifadelerini kullandı.

ESKİ MEVZUATLA TAHLİYE EDİLDİ

Bakan ayrıca, saldırganın bu yasada yapılan değişikliklerden önce suç işlediğini vurgulayarak, “Bu nedenle eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir” diye ekledi. Bu açıklamalar, mevcut hukuki düzenlemeler ve yapılan reformlar hakkında genel bir bilgilendirme sağlamaktadır.