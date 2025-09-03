Adalet Bakanı Tunç, CHP açıklamalarını değerlendirdi

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin resmi açıklamalarda bulundu. Tunç, “Verilen karar bir tedbir kararı. Kurultay delegesinin başvurusu üzerine verilen bir karar ve yargılama süreci bu” diye vurguladı. Ayrıca, “Bir taraftan ceza soruşturması, ceza davaları, diğer taraftan da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanunu’na atıfla yapılan davalar var. Tabii her iki dava birbirini etkileyebilecek düzeyde” ifadelerini kullandı. Tunç, TRT Haber’le yaptığı söyleşide, söz konusu mahkeme kararının süreci ile ilgili detayları paylaştı.

YARGILAMA SÜRECİNİN DEVAMINA DİKKAT

Bakan Tunç, “Siyasi partilerimizin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını bir siyasetçi olarak hiçbirimiz istemeyiz. Her şey kanuna, Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na göre yürüsün isteriz” diyerek süreçle ilgili kaygılarını dile getirdi. Yargılamanın henüz sonuçlanmadığını belirten Tunç, “Dava bitmiş değil. Hem Genel Merkez Kurultayı ile ilgili hem de İstanbul İl Kongresi ile ilgili yürüyen süreç var” dedi. Ayrıca, mahkemenin “Eğer bir hukuki sakatlık var ise, o zaman bu delege seçimlerinin ötelenmesi gerektiği kanaatinde” açıklamasına da atıfta bulundu.

MAHKEME KARARLARI VE HUKUK DEVLETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Mahkeme kararını tanımıyoruz” ifadesiyle ilgili yorumda bulunan Tunç, bu durumun “Çok talihsiz ve uygun olmayan bir açıklama” olduğunu belirtti. “Demokratik hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Mahkeme kararı eleştirilebilir, kararın yanlış olduğu söylenebilir ama o yargı kararına uyulması hukuk devletinin gereğidir” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin atılacak somut adımları soran bir muhabire yanıt veren Tunç, “Bu aşamaya kolay gelinmedi. Son 1 yılda evet hızlandı” açıklamasını yaptı. Ayrıca bu sürecin kalıcı olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. 10’uncu Yargı Paketi çerçevesinde bazı düzenlemelerin yapıldığına da işaret eden Tunç, “Elbette yasal düzenleme Meclis’in takdirinde” diye ekledi.

ÇOCUK ADALET MERKEZLERİ KURULUYOR

Tunç, 18 yaş altı suça sürüklenen çocukların yargılanmasına dair yeni düzenlemeleri de açıkladı. Çocuk Adalet Merkezleri oluşturduklarını ve bunların Bursa ile Erzurum’da açıldığını belirtti. Ayrıca, 12 yaşın altındaki çocuklar için ceza olmadığını, 12-15 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan cezada indirim yapılacağını vurguladı. Ekim ayında bu düzenlemelerin Meclis’e sunulacağını ifade etti.