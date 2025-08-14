Adalet Bakanı Tunç, CHP’yi eleştirdi

YALAN ÜRETİM MERKEZİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı basın açıklamasında, “Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi son zamanlarda özellikle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü. Dolayısıyla oradan üretilen yalanlarla kamuoyu etkilenebilecek zannediyorlar ama bu nafile. Gerçekliği hiçbir zaman ortadan kaldıramazsınız. Hakikat kesinlikle ortadan kalkmaz. Ama yalan beyanlar, dezenformasyonlar mutlaka açığa çıkar” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına yanıt vererek, partisinin adalet sistemine yönelik beyanlarının yeni olmadığını belirtti.

ADLİ SÜREÇTE SAYGILI OLMAK GEREKİR

Bakan Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının ‘Hakimler ve Savcılar Kurulu’na çok önemli belgeler ulaştıracağız, görüntüler var elimizde’ şeklindeki beyanlarından sonra kendi seçmenini de bir beklentiye soktu. Ama biz dedik ki ‘Hiç bekleme. Hemen bir dakika bile beklemenize gerek yok. Elinizde belgeler varsa, hızlı bir şekilde yargı makamlarına iletin’ dedik” dedi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmanın adli sürecinin başladığında CHP Genel Başkanı’nın hemen savunmaya geçtiğini ve durumu siyasi bir operasyona dönüştürmeye çalıştığını belirtti.

MANİPÜLASYONUN SONUCU YOK

Bakan Tunç, adli soruşturmalar üzerinden manipülasyon yapmanın CHP ve onun genel başkanına bir şey kazandırmayacağını ifade ederek, “Bugün AK Partimizin 24’üncü kuruluş yaşını kutluyoruz. Bu önemli günü manipüle etmeye çalışan bir hareket söz konusu” şeklinde konuştu. Tunç, halkın iktidarını neden 23 yıldır sürdürdüğünü açıklayarak, “Türk milleti demokrasiyi seviyor. Hep ‘Recep Tayyip Erdoğan’, ‘AK Parti’, ‘Cumhur İttifakı’ dedi” dedi.

HSK’YA MÜDAHALE TARİHİ BELİRLENMEZ

Adalet Bakanı, Türkiye’nin ana muhalefetinin yalanların peşinde koştuğunu ve HSK’nın ne zaman toplanacağına kendisinin karar vereceğini ifade etti. “Geçen hafta büyük bir beklentiye soktu kendi arkadaşlarını. 3 sayfalık bir dilekçeyle HSK’ya başvuruldu. Yine Hakimler ve Savcılar Kurulu, Özgür Özel’in dediği tarihte toplanmaz. Onlar kendi gündemlerine hakimdir” dedi. Tunç, bu süreçte yargı kararlarının yok sayıldığını da vurguladı.