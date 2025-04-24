Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetiyle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. DEM Parti heyetinin, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan oluştuğu bildirildi. Görüşme, Adalet Bakanlığı’nda basına kapalı bir şekilde gerçekleşti ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da toplantıda yer aldı.

BAKANLA YAPILAN GÖRÜŞMENİN KONULARI

Bakan Tunç ile yapılan görüşmenin daha önce planlandığını ancak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunları nedeniyle ertelendiğini belirten Koçyiğit, Önder’e geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Görüşmede, 1 Ekim’de başlayan süreç ve yasal düzenlemeler hakkında geniş bir tartışma fırsatları olduğunu aktaran Koçyiğit, öncelikli konular arasında İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşullarının olduğunu söyledi. Adalet sisteminde yaşanan sorunlara da değinen Koçyiğit, bunları kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatına sahip olduklarını kaydetti.

GÖRÜŞMENİN SONUCU VE GÜNDEMİ

Gazetecilerin “Öcalan’a umut hakkı gündeme geldi mi?” sorusuna Koçyiğit, “Öcalan’ın çalışma, sağlık, güvenlik koşullarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.” şeklinde yanıt verdi. Terör örgütü üyelerinin silah bırakması ve kendini feshetmesi durumunda bir yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmediği sorusuna ise, “Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık.” dedi. “Görüşmeden sonra İmralı’ya tekrar ziyaret olur mu?” sorusuna Koçyiğit, “Zaten bir görüşme yapıldı. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulması halinde, sadece heyetimizin değil, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz.” şeklinde yanıtladı.