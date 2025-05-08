Adalet Bakanı Tunç: “Demokratik Olmayan Ülkeler, Türkiye’yi Aşamaz.”

BAKAN TUNÇ’TAN DEMOKRASİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Tunç, demokrasi ve hukuk güvenliği üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, “Objektif kriterlere dayanmayan ve serbest seçimlerin bile yapılmadığı, demokrasisi olmayan ülkelerin, Türkiye’nin üstünde hukuk güvenliğinde gösterilmesinin hiçbir inandırıcılığı olamaz” dedi. Bu ifadeleriyle, Türkiye’nin hukuk sisteminin ve demokrasisinin uluslararası alandaki önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI AÇIKLAMALAR VE DEMOKRATİK DEĞERLER

Bakan Tunç, demokrasinin temeli olan serbest seçimlerin gerçekleştirilmediği ülkelerde yer alan hukuk sistemlerinin Türkiye ile kıyaslanamayacağını vurguladı. Bu bağlamda, Türkiye’nin demokratik değerlerinin ve hukuk güvenliğinin daha fazla dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımı, uluslararası alanda Türkiye’nin vizyonunu şekillendirmede önemli bir adım olarak değerlendirebiliriz.