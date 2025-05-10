Adalet Bakanı Tunç: “Ezine’de Soruşturma Başlatıldı.”

BAKAN TUNC’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Tunç, Çanakkale’de yaşanan zincirleme trafik kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.

GÖREVLENDİRME DETAYLARI

Bu olay üzerine tahkikat sürecinin hızla başlatıldığını belirten Bakan Tunç, yetkililerin konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Kazanın nedenleri üzerine araştırmalar derinleştiriliyor ve gerekli adımlar atılıyor.