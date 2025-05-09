Adalet Bakanı Tunç, Haksızlıklara Tolerans Yok!

BAKAN TUNÇ’TAN RÜMEYSA ÖZTÜRK AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılması ile ilgili önemli ifadelere yer verdi. Rümeysa Öztürk’ün, destek verdiği Filistin sebebiyle yaşadığı haksızlıkların yanı sıra, bu tür durumlardaki bir bireyin yargılanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

HADİSELERİN DEMOKRASİYLE BAĞDAŞMADIĞINI BELİRTTİ

Bakan Tunç, Öztürk’ün yaşadığı olayın, demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalar ve ayrımcılığın bir yansıması olduğunu ifade ederek, “Rümeysa kardeşimizin uğradığı haksızlık gibi demokratik değerlerle bağdaşmayan uygulamalara, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, İslamofobiye, çifte standarda hiçbir şekilde tolerans gösterilmemelidir” dedi. Öztürk’ün mahkemede serbest bırakılması ise kamu vicdanını rahatlatan olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE TEMEL HAKLAR ÖNEMLİ

Öztürk’ün yeniden özgürlüğüne kavuşmasının ifade özgürlüğü ve temel insan hakları açısında büyük bir anlam taşıdığını belirten Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte Öztürk’e desteklerini ilk andan itibaren sürdürdüklerini dile getirdi. Tunç ayrıca, adalet müşavirleri tarafından duruşmaların yakından takip edildiğini ve Rümeysa Öztürk’ün yanında olduklarını vurguladı. Geçmiş olsun dileklerini de ilettiği Rümeysa ve ailesine desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.