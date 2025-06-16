Adalet Bakanı Tunç, HSK Seçimlerini Açıkladı

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul toplantısının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu’nun, İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine ise Fuzuli Aydoğdu’nun seçildiğini belirtti.

GENEL KURULDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Tunç, HSK Genel Kurulu’nda yapılan oylamalar sonucunda HSK Birinci Daire Üyeliklerine Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir’in seçildiğini duyurdu. Ayrıca, HSK İkinci Daire Üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han’nın kabul edildiğini vurguladı. Bununla birlikte, İkinci Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu’nun seçilmesi de dikkat çekti.

BAKAN TUNÇ’UN İYİ DİLEKLERİ

Paylaşımında, Yeni HSK Daire Başkanlarına ve üyelere görevlerinde başarılar dileyen Tunç, yargı teşkilatının geleceği için hayırlara vesile olmasını umduğunu ifade etti.