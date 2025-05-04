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Adalet Bakanı Tunç, Saldırıyı Kınıyor

ADALET BAKANINDAN ŞİDDETE KINAMA

Adalet Bakanı Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan fiili saldırıyı kınıyor. Bakan, “Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” diyerek saldırının kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

Tunç, alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal adli soruşturma başlattığını, şüphelinin gözaltına alındığını belirtiyor. Gelişmeler, adaletin sağlanması adına önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

ŞİDDETİN ASLA MEŞRU BİR ARACIMIZ OLAMAYACAĞI

Demokratik toplumlarda şiddetin meşru bir araç olamayacağını ifade eden Bakan, “Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.” ifadeleriyle, toplumda barış ve huzur ortamının sağlanması gerektiğini dile getiriyor.

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