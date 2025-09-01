Haberler

Adalet Bakanı Tunç’tan Af açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada af ile ilgili düzenlemeler hakkında net bir bilgi verdi. Bakan, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok.” şeklinde bir bildirimde bulundu. Şu anda yeni yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bu durum, birçok kişi tarafından detayları açısından merak ediliyor.

YARGI PAKETİ VE BEKLENEN DETAYLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile birlikte yargı paketinin Genel Kurul’a gelmesi mümkün görünüyor. Ancak, bu paketin içeriğinde mahkumlara yönelik af düzenlemesi olup olabileceği yönündeki iddialar hala gündemde bulunuyor.

BAKAN TUNÇ’TAN NET CEVAP

A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Montella yönetiminde taktik ve kondisyon çalışmaları yapıldı.
Sivas Kongresi 106. Yıl Etkinlikleri Yapıldı

Sivas Kongresi'nin 106. yılı etkinliklerinde 1058 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Milli Mücadelenin 106. yılı' temalı tişörtleriyle halay çekti.

