Adalet Bakanı Tunç’tan Af açıklaması

ADALLET BAKANI TUNÇ’UN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada af ile ilgili düzenlemeler hakkında net bir bilgi verdi. Bakan, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok.” şeklinde bir bildirimde bulundu. Şu anda yeni yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor ve bu durum, birçok kişi tarafından detayları açısından merak ediliyor.

YARGI PAKETİ VE BEKLENEN DETAYLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile birlikte yargı paketinin Genel Kurul’a gelmesi mümkün görünüyor. Ancak, bu paketin içeriğinde mahkumlara yönelik af düzenlemesi olup olabileceği yönündeki iddialar hala gündemde bulunuyor.

BAKAN TUNÇ’TAN NET CEVAP

Bu konuyla ilgili yapılan açıklamada Bakan Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok.” diyerek, mevcut yargı paketinde bu tür düzenlemelerin olmayacağını vurguladı.