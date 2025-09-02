Adalet Bakanı Tunç’tan Af Yok

Gündem

AF BEKLENTİLERİNE YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’da gerçekleştirilen 2025–2026 Adli Yıl Açılışı’nda, kamuoyunda tartışılan af beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” diyerek, bu konudaki iddiaları kesin bir şekilde reddetti.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA YENİ DÜZENLEME

Tunç, suça sürüklenen gençlere yönelik yeni bir kanun taslağı hazırlamakta olduklarını belirtti. Özellikle 16–18 yaş grubu için uygulanacak ceza indirimi mekanizmasının, yaşın artmasıyla birlikte azalması yönünde bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İKİLİ HUKUK SİSTEMİ TARTIŞMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ikili hukuk sistemi” eleştirilerine yanıt veren Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Anayasamız var, tek hukuk sistemimiz var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.

B. Binici Canlı Yayında Bayıldı

Burcu Binici, bir televizyon programında bayılarak stüdyoda panik yarattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası durumu iyi durumda olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.
Kira Getirisi Zirve Yaptı: Ankara Önde

Konut fiyatları enflasyona göre düşük kalırken, kiralar artış gösterdi. 1+1 ve 2+1 daireler yatırımcılar için cazip hale geldi. Ankara, yıllık %10,47 kira getirisiyle öne çıktı.

