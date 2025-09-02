Gündem

Adalet Bakanı Tunç’tan Af Yok

AF BEKLENTİLERİNE YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay’da gerçekleştirilen 2025–2026 Adli Yıl Açılışı’nda, kamuoyunda dolaşan af beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tunç, “Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok” diyerek bu konuda çıkan iddiaları net bir şekilde yalanladı. Ayrıca, suça sürüklenen çocuklar için yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

CEZA İNDİRİMİ MEKANİZMASI

Özellikle 16–18 yaş grubu için ceza indirimi mekanizmasının yaş arttıkça azalmasına yönelik bir düzenleme üzerinde durduklarını ifade eden Tunç, bu konunun önemine dikkat çekti.

İKİLİ HUKUK SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ikili hukuk sistemi” eleştirilerine de yanıt veren Tunç, “Türkiye’de kesinlikle ikili hukuk sistemi yok. Anayasamız var, tek hukuk sistemimiz var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.

