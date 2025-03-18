Adalet Bakanı Tunç’tan Gündeme Dair Açıklamalar

RAMAZAN AYI BİR ARAYA GELMEK İÇİN FIRSAT

Dikmen Hakimevi’nde gerçekleştirilen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Bu ay içerisinde kardeşlik duygularının daha da güçlendiğini belirten Bakan Tunç, iftar programının ardından gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

AF TARTIŞMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Bakan Tunç, af tartışmalarıyla ilgili olarak, “Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Biz mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin diyoruz. Bu insan haklarına aykırı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Covid izniyle ilgili çalışmalara da değinerek, “Covid izin süreci 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. Bu tarihten sonra koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine yönelik bir düzenleme yapıldı.” dedi. Yaklaşık 100 bine yakın kişinin bu düzenlemeden yararlandığını dikkat çeken Tunç, gündemde bir af bulunmadığının altını çizdi.

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI SÜREÇLERİ

Bakan Tunç, terörle mücadeleye odaklandıklarını belirterek, terör örgütü elebaşının örgüte yönelik mesajlarının devletle bir muhataplık ilişkisi oluşturmadığını vurguladı. “Değerlendirilme olursa terör bitmiş olur. Değerlendirilmezse terörle mücadele devam eder.” dedi. Ayrıca, ceza infaz mevzuatı çerçevesinde hükümlülerin koşullu salıverme süreleri hakkında bilgi veren Bakan Tunç, sağlık koşullarının cezaevlerinde mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü ifade etti.

YARGI SÜREÇLERİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yargı süreçlerine ilişkin yenilikler üzerinde durduklarını kaydeden Bakan Tunç, “Adalet hizmetleri sınıfı gerekli. İnfaz koruma memurlarımız da güvenlik hizmetleri sınıfı olsun istiyor.” dedi. Ayrıca, istinafta yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, “Son bir yıl içerisinde yaklaşık 3 bine yakın yeni mahkeme açtık.” ifadesini kullandı. Hakim ve savcı sayısının artırıldığını belirten Tunç, “Hakim savcı sayımızı 25 bine çıkardık.” diyerek, bu süreçlerin yargının hızlandırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

GELİŞİM VE KALİTE ARTIRICI ADIMLAR

Bakan Tunç, ayrıca hakim savcıların daha güçlü yetişmesi için yeni sistemlerin hayata geçirildiğini belirtti. Hukuk mesleklerine giriş sınavının kaliteyi artıracağını ifade eden Tunç, “Tüm bunlar hem kaliteyi artıran hem de yargının hızlandırılmasını sağlayan çalışmalar.” açıklamasında bulundu.

Bu konular kapsamında yapılan çalışmaların önümüzdeki süreçte meyvesini vermesinin beklendiğini dile getiren Bakan Tunç, yargı süreçlerinin hızlandırılması adına devam eden çabalarının süreceğini vurguladı.