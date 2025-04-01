Adalet Bakanı Tunç’tan İddialara Yanıt

İDDIALARIN GERÇEK DIŞILIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklanan bazı bireylere yönelik; aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların kısıtlandığına dair ortaya atılan iddialar hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir” dedi. Ayrıca, ceza infaz kurumlarında bulunan herkesin, insan onuruna uygun ve Hukuk Devleti ilkelerine dayanarak muamele gördüğünü belirtti.

KARANLIK PROPAGANDA SUÇLAMALARI

Bakan Tunç, hakların yasal güvence altında olduğunu ifade ederek, titiz bir biçimde uygulandığını aktardı. “Aksi bir durum asla söz konusu değildir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır” sözleriyle bu iddiaları reddetti. Mesnetsiz iddiaların, devleti, adalet anlayışını ve infaz kurumlarını itibarsızlaştırmayı hedefleyen “karanlık bir propagandanın parçası” olduğunu belirtti. Tunç, Türk Ceza İnfaz Sistemi’nin bağımsız denetimlere açık ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapı olduğunu dile getirdi. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceklerini ve insan onurunu öne çıkaran bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.