Adalet Bakanı Tunç’tan İftar İkramı

VATANDAŞLARA İFTAR İKRAMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iftar vaktini evinde geçiremeyen vatandaşlara ikramda bulundu. AK Parti Bartın İl Teşkilatı’nın düzenlediği geleneksel iftar etkinliği için Bartın’a gelen Bakan Tunç, iftara yetişemeyen vatandaşlarla bir araya gelerek onlara ikram yaptı.

SOCAL MEDYADA PAYLAŞIM

Gençlerle birlikte yapılan ikram etkinliğinde gözlemlenen Tunç, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: “İftara 5 kala AK Gençlik yanınızda. Güzel memleketimiz Bartın’da iftar için evlerine geç kalan hemşehrilemize AK Gençlik teşkilatımızla birlikte ikramda bulunduk. Ramazan, paylaştıkça güzel.”

Bu etkinlik, halkla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ramazan ayının paylaşım ruhunun ön plana çıkarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.