“Adalet Bakanı Tunç’tan Öcalan Açıklaması”

ŞAMİL TAYYAR’IN İDDİALARINA CEVAP

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı”ndan yararlanmasıyla ilgili görüşme işlemleri yürütüldüğünü ve sürecin olumlu sonuçlandığını ileri sürdü. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından dün gerçekleştirilen sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, “Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz” diyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye’nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil” şeklinde ifadeler kullandı.

CEZAEVİ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA

Bakan Tunç, açıklamalarına şöyle devam etti: “Burada özellikle kişilerin, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşeceği mevzuatımızla belirlenmiştir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Milletimizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız.”

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Tunç, “Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip, iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye’yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.