Adalet Bakanı Tunç’tan Önemli Açıklamalar

ADLİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı paylaşımda şu şekilde belirtti: “Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununu ertelenemez bir mesele olarak bir kez daha gösteriyor. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.”

BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI

Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idarelerinin, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusundaki sorumluluklarının büyük önem taşıdığını belirtti. Yetkililerin görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Bakan, “Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.” şeklinde ifade etti.

GÜVENLİK KARARLILIĞI

Ayrıca, Tunç, sokakların güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlılıklarının tam olduğunu vurguladı. “Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.” diyerek güvenlik konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi.