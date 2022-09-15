Adalet Bakanı: Verilen söz tutulmalı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Finlandiya ve İsveç şimdiye kadar kimseyi iade etmedi. İki ülke de en ufak bir adım atmadı.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, avukat ücretlerinde beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladıklarını söyledi. Bozdağ, ”Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin” dedi. Adalet Bakanı, yurt dışından iadeleri istenen teröristlerle ilgili de Finlandiya ve İsveç’in şimdiye kadar kimseyi iade etmediğini belirterek ”Türkiye’ye verdikleri sözü tutmalılar” diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Bozdağ’a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle…

81 baronun ortak kararı ile CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile eylem kararı alındı. 20 Eylül’de 1 günlük ardından 3 günlük iş bırakma eylemleri yapılacak. Ücret güncellemesi gündemde mi?

Beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladık. Avukatların haklarının en üst düzeyde korunması Adalet Bakanı olarak benim birinci vazifem. Avukatlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin. Bu konuda düzenleme yapacağımızı beyan ettik. Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar benim açımdan bir kıymeti yok. Avukatları düşünmek zorundayız onların haklarını koruyacağız.

“FİNLANDİYA VE İSVEÇ TÜRKİYE’YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI”

Yurt dışından iadesi beklenen isimler Arnavutluk’tan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Bulgaristan’dan Levent Göktaş, İsveç ve Finlandiya’dan da istenen teröristler vardı. Ne durumda iade süreçleri? Finlandiya 6 kişinin dosyasını yeniden inceledi ve iade talebini reddetti yeniden.

İade taleplerimizi hazırladık ve gönderdik. Bundan sonraki aşama o ülkelerde adli idari makamların kararına göre şekillenecektir. Dosyalar Arnavutluk ve Bulgaristan’a ulaştı. Değerlendirmeler devam ediyor. Bazı yerlerde azami 40 gün içerisinde karar verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde de karar çıkabilir 40 gün içerisinde de.

Finlandiya ve İsveç iadeleri biraz daha farklı. Madrid’de mutabakat metni imzalandı izleme komitesi kuruldu. Ekim ayında Finlandiya ve İsveç’ten gelen uzmanlar konuyu ele alacak. Finlandiya’da İsveç’te ellerindeki dosyadaki deliller iade için yeterli olduğu halde şu anda tek bir kişiyi iade etmediler. Finlandiya’da PKK’dan 3 kişi, FETÖ’den 4 kişi var toplam 7 kişi. Finlandiya ve İsveç Türkiye’ye verdiği sözü tutmalı.

”ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KAPSAMLI BİR YARGI PAKETİ VAR”

Yeni yargı paketi hazırlığı var mı?

Adalet Bakanlığı yargı alanında yeni çalışmalar yapıyor. Üzerinde durduğumuz kapsamlı bir yargı paketi var.