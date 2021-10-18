Adalet Bakanı: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı strateji belgesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bu yasama döneminde hem yargı reformu strateji belgesinde hem de insan hakları eylem planında kanunla düzenlenmesi gereken alanların yürürlüğe gireceğine inanıyoruz. Yargı milletin yargısıdır. Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir” dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından bir otelde düzenlenen ‘Bölge Değerlendirme Toplantısı’na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve yargı mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Gül, “Dünyada insan ve toplum hayatında değişmeyen tek şey değişimdir. Zaman geçer, devran döner, toplumlar değişir ve gelişir. Kanun sözü yerli yerinde dursa bile o sözün tekamül ettiği sosyal gerçekler bambaşka bir yere evrilir. İlkeler ve değerler elbette zaman ötesidir. Ne olursa olsun ilkeler ve değerler tabi ki yerinde kalıcıdır ama onların dışında kalanlar gün gelir zamana yenilir. Zamanın akışı, toplumsal ihtiyaçları öncelik ve hassasiyetleri de değiştirir. İşte bu değişime ayak uydurmanın yolu reformlardır, yeni bir dinamizmdir. Çağı ve toplumsal beklentileri yakalamaktır. Bu sebeple insanınıza dokunan her konuda vatandaşımızın hukuk standartlarını daha yukarıya taşıyacak her alanda reform irademizi ortaya koymaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların adaletin kapısından huzurlu dönmeleri gerektiğini kaydeden Bakan Gül, “Reform irademizin kaynağını ise milletimizin talep ve beklentileri oluşturmaktadır. Bu beklentilerin en başında da elbette yargısal adalet gelmektedir. Adalet yeryüzünün kurulduğu günden beri en kadim, en kıymetli arayışıdır. Bu kutlu arayışın adresi adliyelerdir. Adliyeler adaletin kapısıdır. Adliyede adaletin kapısını sonuna kadar açacak olanlar da sizlersiniz. Bu durum sizlere sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk adliyenin kapısından giren herkesin hakkına erişeceği hususunda bir tereddüt dahi yaşatmama mesuliyetidir. Kayseri Adliyesi’nin kapısından giren bir vatandaşımız, ‘ben burada adalete erişeceğim, hiçbir tereddüdüm yok diyerek’ diyerek o kapıdan girmeli ve o kapıdan duygusuyla girip yeniden o kapıdan aynı duyguyla çıkmalıdır. Yine herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde muamele görmesini sağlama mecburiyeti de bu sorumluluklardan birisidir. Türk milleti adına karar veren yargının düşüncesi, yaşam tarzı, siyasi felsefesine bakmadan herkesin saygın bir şekilde muamele görmesi en temel hakkıdır. Bunu da elbette sizler yerine getiriyorsunuz. Bu adalet kapısından herkesin evine, iş yerine dönerken memnun ayrılmasını temin etmek gibi bir sorumlulukları var. Bu çerçevede özellikle bizler de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.