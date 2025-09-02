Adalet Bakanı, Yargılama Sürecinin Devam Ettiğini Belirtti

MAHKEME KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili olarak mahkeme tarafından alınan kararın durumunu açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İPTAL KARARI VE YARGILAMA SÜRECİ

Bakan Tunç, açıklamasında İstanbul’da gerçekleştirilen 38’inci Olağan İl Kongresi ile ilgili olarak açılan davanın detaylarına da yer verdi. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ara kararla, “CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından kongredeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik eylemler nedeniyle” bazı tedbirlerin alındığını bildirdi. Bu tedbirler kapsamında, seçilen İl Başkanı ve yönetim kurulunda bulunan asıl ve yedek üyelerin görevlerinden tedbiren uzaklaştırıldığı belirtildi.

Tedbirlerin Kapsamı VE İtiraz Hakkı

Ayrıca, Tedbiren geçici bir kurulu bu görevleri yürütmek üzere görevlendiren mahkeme, 39’uncu Olağan Kurultay sürecindeki seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce gerçekleştirilecek ilçe kongreleri ve İl Kongresi seçim işlemlerinin geçici olarak durdurulmasına da karar verdi. Ancak, CHP 38’inci Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden alınması talebi ile alınan tüm kararların durdurulması yönündeki talepler ise reddedildi. Mahkeme kararlarının bazılarına itiraz hakkının bulunduğu ve istinaf için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yapılabileceği ifade edildi.