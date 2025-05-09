Adalet Bakanı Yeni Tesis Müjdesi Verdi

YENİ ADALET TESİSLERİ MÜJDESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun’da yeni adalet ve eğitim tesislerinin kurulacağı müjdesini duyurdu. Çarşamba ilçesi Costal sahiline inşa edilecek olan adalet teşkilatı, konaklama ve eğitim tesisinin detaylarını aktaran Tunç, “Samsun’a yakışacak ve değer katacak önemli bir proje. Projenin uygulama aşaması tamamlandıktan sonra temel atmak için tekrar geleceğiz” dedi.

HALK VE ADALET MENSUPLARINA HİZMET

Bakan Tunç, yapılacak tesisin hem adalet mensuplarına hem de halkın kullanımına açık olacağını belirtti. “Bu tesisten hakimlerimiz, savcılarımız, adalet personelimiz indirimli yararlanacak ama tüm vatandaşlar da faydalanabilecek. Samsun’a gelen herkes burada konaklayabilecek, sahilinden yararlanabilecek” şeklinde konuştu. Tesisin aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini de vurgulayan Tunç, yargı mensuplarının burada toplantı ve eğitim programlarına katılabileceğini ifade etti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TEMELİ ATILDI

Bakan Tunç, ayrıca Atakum ilçesinde inşası planlanan Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası’nın temel atma töreninde de yer aldı. Törende beton pompasının kumandasına basarak inşaatın ilk betonunu döken Bakan Tunç, bu projelerin de önemli olduğunu ifade etti.

SAMSUN’U GELİŞTİRİYOR

Sonuç olarak, bu yeni adalet ve eğitim tesisleri, Samsun’da hukuk hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasına olanak tanıyacak ve bölgenin gelişimine büyük katkı sağlayacak.