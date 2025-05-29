Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 30 Maddeyi Açıkladı. Adalet İçin Türkiye Yüzyılı Vurgusu

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İNFAZI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’ye sunulan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 30 maddeden oluştuğunu aktardı. Tunç, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz” diye ifade etti.

10. YARGI PAKETİ’NİN KAMUOYUNA SUNULUŞU

Bakan Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyuyla paylaşan ve partili milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan bu teklifin Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusundaki ilk yargı paketi olan kanun teklifi, toplam 30 maddeden oluşmaktadır” dedi.

KANUN TEKLİFİNİN ÖNEMİ VE HEDEFLERİ

Tunç, kanun teklifinin ceza adaleti sistemini daha etkin hale getirdiğini, infaz sistemini güçlendirdiğini ve cezasızlık algısını ortadan kaldırdığını belirtti. Ayrıca, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan düzenlemeler içerdiğini kaydederek, “Kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. Temel amaçların toplumu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sağlamak ile vatandaşların adalete etkin erişimini sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, “Hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışmalarımıza durmaksızın ve kararlılıkla devam edeceğiz” diye ekledi.

– ANKARA