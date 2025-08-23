Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklama yaptı. Yasal düzenleme önerileri değerlendirilecektir. “Havaya ateş açma cezaları artırılacak.”

ÇAYKARA İLÇESİNDEKİ OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Trabzon ilimizin Çaykara ilçesindeki gelin çıkarma merasimi sırasında silahla ateş etme sonucu 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. ‘Olası kast ile adam öldürme ve yaralama’ suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlarıyla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır.” ifadesini kullandı.

İSTANBUL’DA DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINIYOR

Bunun yanında İstanbul ilinin Eyüpsultan ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün, önünü kestiği kadın sürücüye saldırıp hakaretler ettiği ifade ediliyor. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını aktardı. Tunç, toplumsal huzuru tehdit eden her türlü fiile karşı etkili önlemler alınacağını, vatandaşların güvenliği ve huzuru için bu tür eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini söyledi.

CAYDIRICI YAPTIRIMLAR KAPSAMINDA HUKUKİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki yasal düzenleme önerilerinin 10’uncu Yargı Paketi’nde yer aldığını ve kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’ndan kabul edildiğini vurguladı. “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11’inci Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir.” dedi. Trafikte yol kesme eyleminin müstakil bir suç olarak ele alındığını belirten Tunç, bu fiiller için caydırıcı yaptırımların getirilmekte olduğunu açıkladı. “Cebir tehdidi olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.” dedi. Ayrıca, trafikte yol kesmenin yanı sıra diğer suçların işlenmesi durumunda ayrı ayrı ceza verileceğini belirtti.

TOPLU ETKİNLİKLERDE ATEŞ AÇMA CEZALARI ARTIRILACAK

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açma fiilinin de cezalarının artırıldığını dile getiren Bakan Tunç, “Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar iken, bu düzenlemeyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta.” dedi. Ayrıca, ses ve gaz fişeği atabilen silahların bu suçun kapsamına alınacağını vurgulayarak, “Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını tehlikeye atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek, yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.” şeklinde bir açıklamada bulundu.