Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayramda Açık Görüş Şartlarını Açıkladı

AÇIK GÖRÜŞ İMKÂNI HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tutuklu ve hükümlülerin bayram süresince açık görüş yapma imkanına kavuştuğunu ifade etti. Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız” dedi.

KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞÜ DETAYLARI

Adalet Bakanlığı, Kurban Bayramı’nın açık görüşüyle ilgili bazı ayrıntılara da yer verdi. Açıklamada, “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in İkinci Bölümünde Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş” madde gereğince açık görüş izni verildiği hatırlatıldı. Hükümlü ve tutukluların hak kaybını önlemek amacıyla, bayram ve özel günlerin önceden duyurulmasının önemine vurgu yapıldı.

AÇIK GÖRÜŞ SÜREÇLERİ

2025 yılında Kurban Bayramı münasebetiyle bu açık görüşler belirtilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, ekli listelerde belirtilen tarihlerde açık görüşten yararlanacak. Disiplin cezası kesinleşmiş hükümlü ve tutuklular ise bu imkândan faydalanamayacak. Her hükümlü için bir kez açık görüş gerçekleştirilecek ve gruplar oluşturularak ziyaret günleri belirlenecek.

Hükümlü ve tutukluların açık görüş yapabileceği kişilerin kimler olduğu hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar sadece belirli yakınlarıyla görüşebilecek. Ziyaretçiler, akrabalık ilişkilerini resmi belgelerle kanıtlamak zorunda olacak. Ayrıca, her grubun ziyaret düzeni belirlenerek, izdihamın önlenmesi hedeflenecek.

Açık görüşler, ceza infaz kurumunun özel bir bölümünde, ya da müdürün uygun göreceği başka bir yerde yapılacak. Görüş süreleri, ziyaretçi türüne göre değişiklik gösterirken, her görüş sona erdikten sonra hükümlülerin güvenli bir şekilde geri götürülmesi sağlanacak. Kamuoyundaki yanlış anlamaların önlenmesi amacıyla basın mensuplarının açık görüş imkânlarını kullanmaları engellenecek.

Açık görüş günlerinde yaşanabilecek herhangi bir değişiklik hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, tüm detayların hükümlü ve tutuklulara bildirileceği de aktarıldı.