Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile görüştü. Koçyiğit, talepleri iletti, teşekkür etti. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Hasta mahpuslar için düzenleme talep edildi. Tunç, çözüm yollarını not etti, tartıştılar. Öcalan’ın durumu da ele alındı

ADALAT BAKANI İLE DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Görüşme sonrası DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kamuoyunun talepleri ve beklentilerini önemli bir fırsatla bakan ve heyetle paylaştıklarını belirtti. Koçyiğit, “Bize bu fırsatı verdikleri için de Bakana ve heyetine teşekkür ediyoruz” dedi. Bakan Tunç ile görüşmeye DEM Parti’nin Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, ayrıca Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan katıldı. Basına kapalı olarak yapılan bu görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

ÖCALAN’IN ÇALIŞMA ŞARTLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmenin, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra planlandığını aktaran Koçyiğit, İmralı Heyet Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’in hastalığı sebebiyle ertelendiğini dile getirdi. Bu durumdan ötürü umudun sürdüğünü belirten Koçyiğit, “Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza, Meclis Başkanvekilimize, İmralı Heyet Üyemize geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Koçyiğit, bakanla yasal düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde ele alma fırsatını yakaladıklarını belirtilerek, Öcalan’ın sağlık şartlarının bu süreçte kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. “Tecrit şartlarında bu sürece Öcalan’ın katkı sunamayacağını ifade ettik” dedi.

CEZAEVİNDEKİ SORUNLAR ÜZERİNDE DURULDU

Koçyiğit, Türkiye’deki adalet sisteminin geniş sorunları olduğunu ve bunları kapsamlı bir şekilde ele alma şansını bulduklarını söyledi. Hasta mahpusların durumu ile ilgili acil bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Koçyiğit, “Hasta mahpuslar açısından hızlı bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ettik” diye ekledi. Covid yasası olarak bilinen düzenlemedeki örgütlü suçları istisna tutan maddelerin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uygun bir düzenleme yapılması konusundaki beklentilerini de ifade etti.

GELECEK DÖNEMDE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Koçyiğit, görüşmelerin oldukça yapıcı geçtiğini ve talepleri not eden Bakan Tunç’un bu konularda çalışmalara devam edeceğini belirtti. “Zaten birçok hakkaniyetsiz, haksız yasal düzenleme olduğu herkesçe biliniyor” dedi. Bir gazetecinin Öcalan’a umut hakkının gündeme gelip gelmediği sorusuna Koçyiğit, “Öcalan’ın çalışma şartları, sağlık güvenlik şartlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik” yanıtını verdi. Koçyiğit, aynı zamanda Adalet Bakanı ile gelecekte ihtiyaç duyulması halinde yeniden bir araya gelme hususunda mutabık kaldıklarını da belirtti.

“İmralı Adası’na tekrar bir ziyaret olur mu?” sorusuna Koçyiğit, “Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle bazı ziyaretlerin yapıldığını ancak ilerleyen günlerde başka gelişmeler olabileceğini” ifade etti. “Bu konuda yakında hep beraber göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.