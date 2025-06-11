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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK Atamaları Açıkladı

ADalet BAKANI TUNÇ, YENİ ÜYELERLE TOPLANTI YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK’ye yeni atanan üyelerin katıldığı ilk Genel Kurul toplantısına başkanlık yaptı. HSK binasında gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Tunç, yeni üyelerin yargı camiasına ve adaletin tecelli etmesine önemli katkılar sunacağına yürekten inandığını ifade etti. HSK’nin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan anayasal bir kuruluş olduğunu vurgulayan Tunç, bu Kurulun öneminin yadsınamaz olduğunu belirtti.

YARGININ FİZİKİ KAPASİTESİ ARTIRILDI

Tunç, Türkiye’nin son 23 yılda her alandaki gelişmelerle birlikte yargı alanında da önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkati çekti. “Bu süre içerisinde özellikle mevzuatımızın, kanunlarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi anlamında TBMM’de yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir.” diyen Tunç, “Temel kanunlarımızın tamamı vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun hale getirilerek yenilenmiştir. Yargının fiziki kapasitesi küçümsenmeyecek derecede artırılmıştır.” sözleriyle durumun önemini vurguladı.

YARGI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN GÜCÜ

Adalet Bakanı Tunç, yargı alanındaki çalışmalara yön veren mevzuat güncellemelerinin, vatandaşların adalet sistemine olan güvenini artıracağını söyledi. HSK’nin yeni üyeleriyle birlikte yargının daha etkili ve adil bir şekilde işleyebileceğine olan inancını yineledi. Tunç, yargının güçlendirilmesinin adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını belirtti ve bu hedefe ulaşmak için ortak bir çaba içinde olunması gerektiğini vurguladı.

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