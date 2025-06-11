Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK toplantısına katıldı. Yeni üyelerin yargıya büyük katkısı olacak. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı önemlidir. Yargı reformu için kararlı çalışmalar sürecek. Yargı kapasiteleri önemli ölçüde artırıldı. Türkiye Yüzyılı adaletin de yüzyılı olacak

ADALET BAKANITAN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz Tunç, HSK’ya yeni atanan üyelerle birlikte ilk Genel Kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantının açılışında konuşan Tunç, HSK’ya seçilen yeni üyelerin, yargı camiasına ve adaletin sağlanmasına büyük katkılar sunacağına içtenlikle inandığını belirtti. HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının temeli olduğunu ifade eden Tunç, Kurulun bu konudaki öneminin yadsınamaz olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin son 23 yılda her alanda olduğu gibi yargı alanında da kayda değer ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekerek, “Bu süre içerisinde özellikle mevzuatımızın, kanunlarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi için TBMM’de yoğun çalışmalar yapılmıştır” dedi.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Vatandaşların adalet konusundaki güvenini artırmak için durmaksızın çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Tunç, “Bu anlamda yeni dönemde yapacağımız çok önemli çalışmalar var. Son 20 yıllık süreçte ülkemiz, sistematik bir yargı reformu stratejisi ile bu noktaya gelmiştir. Çok sayıda Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuyla paylaşıldı ve bu çerçevede mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalar hayata geçirildi” şeklinde konuştu. Bakan Tunç, 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden bahsederek, “Bu hedeflere önümüzdeki 5 yıl içinde uygulama planı dahilinde ulaşmayı hedefliyoruz; özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla HSK dahil yargı teşkilatımızla yoğun bir çalışma bizleri bekliyor” dedi.

GİZLENEN HEDEFLER VE YENİ DÖNEM VİZYONU

Tunç, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin de bir yüzyılı yapma hedefiyle çok önemli çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirerek, “Yeni dönemde daha güvenilir bir adalet sistemi için bugüne dek sürdürdüğümüz kararlı tutumdan taviz vermeden çok önemli çalışmalara devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” diye ifade etti.