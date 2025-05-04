Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şiddeti Kınadı

BAKAN TUNÇ’TAN ŞİDDETİ KINAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan yumruklu saldırıyı kınıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullanıyor.

ŞİDDETİN MEŞRU AMACI OLAMAZ

Bakan Tunç, paylaşımında ayrıca, “Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.” diyor. Bu açıklama, toplumda şiddeti reddeden bir tutum geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.