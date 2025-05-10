Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Soruşturma Başlatıldığını Açıkladı

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale’de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen trafik kazası ile ilgili olarak Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma açıldığını belirtti. Bakan Tunç, bu soruşturma kapsamında iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bakan Tunç, sosyal medya platformu aracılığıyla kazaya dair yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, söz konusu kazanın ardından Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturmaya başladığını ve araştırmaların titizlikle sürdüğünü vurguladı.