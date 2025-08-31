Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tasarruf Sağladık

DİJİTAL DÖNÜŞÜMUNDEN SAĞLANAN TASARRUF

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015 yılından bu yana 318 milyon 190 binin üzerinde e-tebligat gönderildiğini ve bu süreçte 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağlandığını belirtti. Ayrıca, 189 bin 324 ağacın kesilmekten kurtarılmasının yanı sıra 24 milyar 358 milyon 333 bin lira tasarruf ettiklerini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojiyle adaletin hizmetinde” ifadesiyle teknolojinin adalet sistemine entegre edilmesinin önemine dikkat çekti.

HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

Yılmaz Tunç, dijital dönüşüm sayesinde hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırdıklarını ifade etti. “Kendi kaynaklarımızla, yerli ve milli imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırıyoruz” diyen Tunç, bu sayede işlemlerin hızlandığını ve ekonomiye katkı sağlandığını belirtti. UYAP projesinin, ulusal yargı hizmetlerini güçlendirdiğine ve toplam 47 ödülle taçlandırıldığına da dikkat çekti.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

UYAP sisteminin 2007 yılından beri 59 kurum ve kuruluş ile 196 entegrasyon sağladığı bilgisi verildi. Vatandaş portalında 24,6 milyon kullanıcıya ulaşıldığı, avukat portalının 209 bin kullanıcıya hizmet ettiği belirtildi. SEGBİS uygulaması sayesinde, duruşma salonlarına gitmeye gerek kalmadan 6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, e-duruşma sistemiyle de çevrimiçi olarak 3 milyon 705 bin 97 duruşma yapıldığı kaydedildi.

YAPAY ZEKANIN ADALLET HİZMETLERİNDE KULLANIMI

Adalet Bakanlığı’nın, hukukun üstünlüğü temelinde modern bir yazılım altyapısı ile çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Tunç, “Kullanıcı memnuniyetini esas alan bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz” dedi. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasının, süreçlerin daha hızlı ve etkin sonuçlanmasını sağlamak için önemine de değinildi.