Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Tehditler kabul edilemez” dedi

BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP Genel Başkanı’nın, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez” şeklinde bir açıklama yaptı. Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı ifadelerin şiddetle kınandığını belirtti.

Yılmaz Tunç, paylaşımında “Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanı’nın, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez” ifadelerini kullandı. Tunç, bu açıklamaların hukuk devleti ve yargı bağımsızlığını tehdit ettiğini vurguladı.

ANAYASA’YA VURGU YAPILDI

Adalet Bakanı, Anayasa’nın 138’inci maddesine işaret ederek hakim ve savcıların görevlerini talimat almadan icra ettiğini belirtti. “Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır” diyen Tunç, adli soruşturmaların sonuçlarının yargının ve kamuoyunun denetiminde olacağını hatırlattı. Bu bağlamda, “henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler hukuk devletiyle bağdaşmaz” şeklinde konuştu.

TÜRK YARGISININ BAĞIMSIZLIĞI VURGULANDI

Yılmaz Tunç, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir” dedi. “Hakim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.