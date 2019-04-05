Adalet Bakanı: YSK son otoritedir

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, seçim sonuçları ve yeniden sayım ile ilgili açıklama yaptı ve son kararın Yüksek Seçim Kurulu’na ait olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,” Her seçimde bir itiraz usulü vardır. Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan kazanacaktır. Yüksek Seçim Kurulu son otoritedir” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, seçimlerle ilgili itiraz sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:

İtirazlar neticesinde şu parti veya bu parti değil. Vatandaşın iradesi ne yöndeyse o tecelli etmektedir. Burada bir parti lehine değil, milletimizin tercihine yönelik usulsüzlük varsa onun tespit edilmesini istemekteyiz.

Her seçimde olduğu gibi normal şekilde işlemektedir. İlk defa bu seçimden sonra bir itiraz mekanizması yoktur. Her seçimde bir itiraz usulü vardır. Bu süreç sonunda da daha fazla bağıran, daha fazla farklı yollara tevessül eden değil haklı olan kazanacaktır. Bunun tescilini de YSK yapacaktır. YSK Türkiye’de son otoritedir.

Hepimiz itirazlarını yapıp, A partisi B partisi değil. Demokrasiye saygı bu sürece saygıyı da gerektirmektedir. Tüm adaylar, siyasi partiler demokrasiye saygılı şekilde süreci takip etmekte. Kim kazanırsa da herkes tebrik edecektir. Demokrasi budur, milletin tercihinin yansımasıdır.

Son sözü YSK belirleyecektir. Seçilenler hayırlı olsun. Milletimiz her şeyin en doğrusuna her zaman karar verir. Bu seçimlerde de karar verir. Milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz, ülkemiz için hayırlı olsun.

TRT