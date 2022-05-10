Adalet Bakanı’ndan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılığı konusunda açıklama yaptı ve yeni uygulama ile meslekte yetkinliğin artacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da hakim ve savcı yardımcılığı ile stokçulukla ilgili cezaların artırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, “Stokçulukla ilgili cezaların hem alt hem de üst sınırı artırılmaktadır. Şartlar oluştuğunda tutukluluk ihtimali de mümkün olabilecektir. Haksız kazanç peşinde koşanlar cezalandırılacak.” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay’ın 154. kuruluş yıldönümünde yaptığı hakim ve savcı yardımcılığı müesesesinin sistemimize kazandırılacağını ifade etti. Hakim ve savcıların mesleğe kabulden önce ciddi bir hazırlık eğitimi var. Yaptığımız incelemeler, hakimlerimiz ve savcılarımızla yaptığımız görüşmeler bu eğitim sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.

Yeni dönemde sınav kazanan hakim ve savcı yardımcıları adalet akademisinde aldıkları temel eğitimden sonra hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı olarak atamaları yapacaktır. 3 yıl süreli eğitimden geçecektir. Doğrudan hakimin ve savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak ve bunlar bir tane kendilerine hakim ve savcı yardımcısı atanarak süreci yönetecek. İhtiyaç olması halinde iki tane verilebilecek.

Bizim hedefimiz her hakimin yanına bir hakim yardımcısı her savcının yanına savcı yardımcısı vererek usta çırak ilişkisi içerisinde hakim yardımcılarımızın meslek öncesi aynı şekilde savcı yardımcılarımızın meslek öncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hukuk mahkemelerinde 9 ay, ceza mahkemelerinde aynı şekilde istinafta, Yargıtay’da eğitimler alınacak ve belli bir usta çırak ilişkisi içerisinde arazide yapılarak sağlanacak. Rehber eğitici hakim ve savcı eşliğinde bizzat yaşayarak görecekler mesleğe başladıklarında o süreçte edindikleri tecrübelerle daha iyi hakim ve savcı olarak mesleklerini başarma konusunda daha yetkin hale geleceklerdir. Bu çok büyük bir hukuk reformudur. Hakim ve savcılarımızın liyakatinin artırılması, meslek öncesinde pratik bir eğitimden geçirilerek mesleğe hazırlanması konusunda atılmış son derece önemli bir reform olduğunu düşünüyoruz.”