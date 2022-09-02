Adalet Bakanı’ndan açıklama geldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk yargısına ilişkin eleştirileri yanıtladı ve bunun hakim ve savcılara haksızlık olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sadece siyasi taraftarlığa göre değerlendirilen, taraftarlığa uygunsa karar doğru, değilse eğri notuyla notlandırılan değerlendirmeler üzerinden Türk yargısını eleştirmek, büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır” dedi. Bozdağ, yeni adli yılın başlaması nedeniyle yayımladığı mesajda yargı görevi yapan hakimler, savcılar ve avukatlar ile adliye çalışanlarının yeni adli yılını tebrik ettiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.