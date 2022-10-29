Adalet Bakanı’ndan açıklama geldi

Lider ve siyasi isimlerden 29 Ekim mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutladıklarını dile getirdi.

Bozdağ, “Cumhuriyetimizin 99.yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara” dedi.