Adalet Bakanı’ndan Gülşen’e tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen’in imam hatipliler hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun imam hatip mensuplarına yönelik sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.”