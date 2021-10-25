Adalet Bakanı’ndan ‘hukuk devleti’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'hukuk devleti' ile ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk devletinin gereklerine değindi ve insan hakları vurgusu yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “hukuk devleti” ile “kanun devleti”ni değil, insan haklarına dayanan, hukukun evrensel standartlarını koruyan ve geliştiren devleti kastettiklerini belirterek, “Bir hukukçunun mesleki kalitesi de sadece kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülmemelidir.” dedi.

Hukukun sadece bilim olarak değil, aynı zamanda kurallar bütünü itibarıyla da tarihi süreci içerdiğini ifade eden Bakan Gül, hukukun özünün toplumların kendi tecrübeleriyle, evrensel kurallar ve gelişmelerle şekillendiğini aktardı.

Bakan Gül, hukukun inşasının, sadece günün ihtiyaçlarının giderilmesini değil, daha önce yapılmış ve sonuç alınmış ya da alınamamış uygulamaların tespit edilmesini de içerdiğini vurguladı.

Hukukun, dünden yarına hareket eden bir dinamizmle geleceğe ışık tutabilmesi için mevzuat kalıplarının çok ötesine gidilmesinde yarar olduğunu anlatan Gül, hukukun kanunla eş değer bir durum olmadığının altını çizdi.

Bakan Gül, şöyle devam etti: “‘Hukuk devleti’ derken, ‘kanun devleti’ demediğimiz, insan haklarına dayanan, hukukun evrensel standartlarını koruyan, geliştiren devleti kastettiğimiz açıktır. Bir hukukçunun mesleki kalitesi de sadece kanunu uygulama kabiliyetine göre ölçülmemelidir. Kanunları bizatihi uygulamak ifade ettiğimiz gibi hukukun hayata geçmesinde en önemli araçtır ama bir hukukçu kimliğinin inşası bundan çok daha öteye sahiptir. Çok daha fazlasını gerektirmektedir.”