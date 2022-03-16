Adalet Bakanı’ndan iyi hal indirimi açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son dönem tartışılan iyi hal indirimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, “İki yakınını öldüren birisine ben iyi hal indirimini anlamakta zorlanıyorum. Yargıtay’ın özellikle kadına karşı şiddet konusunda yol göstericiliğine Türk yargısının, hepimizin ihtiyacı var. ‘Amasız, lakinsiz, tereddütsüz, kararlı bir şekilde’ bu meselenin üzerine bizim gitmemizin şart olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu üyelerini Bakanlık merkez binasında kabul etti. Komisyon Başkanı Öznur Çalık, hazırladıkları raporu Bakan Bozdağ’a takdim etti. Adalet Bakanı olarak verilen yanlış kararların kendisinin de vicdanını rahatsız ettiğine vurgu yapan Bozdağ, daha doğruyu arama hakkının herkese ait olduğunu belirterek, “Hukukun kendi içindeki yanlışlıkları düzeltecek yeteri kadar mekanizması vardır. Eğer bu mekanizmalar sağlıklı işlerse hiçbir yanlışlık hayat bulamaz. Bu işleyişlerde aksamalar olursa yanlışlıklar yapılabilir, hayat bulabilir. TCK’nın ‘iyi hal’ diye halk arasında bilinen takdiri indirim sebeplerinin uygulanması toplumumuzda infiale yol açmaktadır. Zaman zaman ortaya çıkan hadiseler ve bu hadiseler nedeniyle verilen kararlar insanımızın vicdanını sızlatmaktadır. Adalet Bakanı olarak bu kararlar benim de vicdanımı rahatsız etmektedir. Elbette bu konudaki ortaya çıkan kararlara dair bizim de söyleyeceğimiz sözler olacaktır. Çünkü daha iyiyi, daha doğruyu arama hepimizin hakkıdır” dedi.

İyi hal indirimi hakkında konuşan Bakan Bozdağ, Yargıtay’ın özellikle kadına karşı şiddet konusunda yol göstericiliğine herkesin ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bozdağ, kız kardeşi ve boşandığı eşini öldüren kişinin iyi hal indiriminden yararlanmasını eleştirerek, “Birisi daha önce kız kardeşini öldürüyor, daha sonra da boşandığı eşini öldürüyor ve iyi hal indiriminden yararlanıyor. Hadi diyelim ilk derece mahkemesi öyle takdir etti, Yargıtay’ın bu takdiri değerlendirmesi lazım. Burada iyi hal indirimi hakikaten uygulanır mı uygulanmaz mı? Şu anda TBMM’nin gündeminde muhtemelen gelecek olan teklif içinde konan iyi hal indirimine ilişkin sınırlayıcı kuralların sağlıklı uygulanması da ancak Yargıtay’ın yol göstericiliği çerçevesinde mümkün olacaktır. İki yakınını öldüren birisine ben iyi hal indirimini anlamakta zorlanıyorum. Hiçbir gerekçe beni buna ikna edemez. İki tane can gitmiş. Yargıtay’ın özellikle kadına karşı şiddet konusunda yol göstericiliğine Türk yargısının, hepimizin ihtiyacı var. ‘Ama, lakin’ biz demediğimiz gibi diyenleri de dinlemeyeceğiz. Dinlediğimiz sürece de biz bu sorunu çözemeyiz. ‘Amasız, lakinsiz, tereddütsüz, kararlı bir şekilde’ bu meselenin üzerine bizim gitmemizin şart olduğuna yürekten inanıyorum. AK Parti iktidarları döneminde pozitif ayrımcılık da dahil Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kadınları kendi içinde ayrıştıran pek çok kavram vardı. Bunların hepsini hukukumuzdan temizledik. Cezaların artırılmasını sağladık, pek çok adımı attık ama gördük ki gelinen noktada bunlar hedefimize ulaşmaya tek başına yetmiyor” diye konuştu.