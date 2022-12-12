Adalet Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı’nda yürüyül yaparak eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış,gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah tüm milletvekillerini olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Toplantının ardından Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün ardından yaptığı açıklamaya ilişkin, ” Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.” değerlendirmesinde bulunurkne 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına Adalet Bakanlığı’nın sessiz kaldığını ima eden açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuk istismarı olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür.” dedi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.” diye belirtti.

BOZDAĞ’DAN KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ: SANA BELL Kİ DOĞRU BİLGİ AKTARILMIYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun ‘Sessiz kalınıyor, harekete geçilmiyor’ iddialarına sert yanıt verdi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sn.Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı,bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış,gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.