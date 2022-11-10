Adalet Bakanı’ndan Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’de terörle olduğu gibi uyuşturucuyla da etkin mücadele verildiğini belirterek, “Bugün cezaevlerinde yaklaşık 330 bin tutuklu hükümlü var. Bunun 3’te 1’i uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlardan oluşuyor” dedi.

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ile ilgili sözlerine ilişkin, “Şu anda seçime gidiyoruz. İktidarı suçlamak için elinde bu kadar veri varsa Sayın Kılıçdaroğlu, bence önce kamuoyuna çıkmalı; bu bilgileri, belgeleri, delilleri, baronların isimlerini tek tek açıklar. Ondan sonra da bu delilleri, bilgileri cumhuriyet savcılığına da gönderir. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu bilgi, belge ve baron listeleri, elinde başkaca ne varsa bunları cumhuriyet savcılığına iletmesine, göndermesine engel ne var? Yok. Yasa engeli var mı? Yok. Bu paylaşımlar dediği iddialar bana göre birer büyük iftiradır ama onun dediği dilden ‘iddialar’ diyelim. Doğruysa bundan en büyük zararı kim görecek? Cumhur İttifakı görecek, AK Parti görecek. O zaman madem ki ‘AK Parti zarar görsün, milletin gözünden düşsün’ istiyor, bundan daha büyük bir fırsat olur mu? O zaman bende buradan ‘Hodri meydan’ diyorum. Ne varsa çık medyaya açıkla. Savcılar burada, savcılara da götür ver. Benim kanaatim şu; Sayın Kılıçdaroğlu’nun elinde bir bilgi, belge, delil yok. Açık kaynaklardan edindiği ya da kendilerine aktarılan bir şey varsa birtakım dedikodular olabilir” diye konuştu.

“Koskoca bir ana muhalefetin lideri şunu der mi? ‘Türkiye cari açığını uyuşturucudan elde ettiği parayla kapatıyor’ diyebilir mi? Bu ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni uyuşturucu ticareti yapmakla ve uyuşturucu baronu olmakla suçlamaktır ki bu büyük bir iftiradır, çok büyük bir suçlamadır. Buna kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse böyle bir iftirayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne de hükümetine de güvenlik güçlerine de yöneltemez. Türkiye’de terörle etkin bir mücadele verildiği gibi uyuşturucu ile de etkin bir mücadele veriliyor. Bugün cezaevlerinde yaklaşık 330 bin tutuklu ve hükümlü var. Bunun 3’te 1’i uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlardan oluşuyor. Bu, hükümetin bu konuda etkin ve kararlı mücadelesinin somut bir göstergesidir. Türkiye’nin her bir yerinde buna dair etkin ve kararlı mücadele sürdürülüyor.”