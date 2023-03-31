Adalet Bakanı’ndan savcı Kiraz hakkında açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı ölüm yıl dönümünde andı.

Bozdağ paylaşımında “ Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir.” mesajını verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısında şehit olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bozdağ, “Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Hiçbir terör saldırısı, adaleti ayakta tutan ve adalet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 7 yıl önce 46 yaşındayken şehit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Kiraz, 31 Mart 2015’te DHKP-C üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında önce rehin alındı, sonra acımasızca katledildi.

MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

Mersin İmam Hatip Lisesi’ndeyken terzide çıraklık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin’de göreve başlayan Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye’de savcılık yaptı.

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, adliyedeki odasında rehin alındı. İki terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken Savcı Kiraz’la ilgili Türkiye’yi acıya boğan haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından duyuruldu. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Mehmet Selim Kiraz’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.