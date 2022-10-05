Adalet Bakanı’ndan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa teklifi hakkında açıklama geldi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.
ERDOĞAN’DAN TEKLİF
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Başörtüsü konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Erdoğan, “Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım” dedi.