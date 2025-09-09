Adalet Bakanlığı 5 Bin Personel Alacak

BAŞVURULAR TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı’nın 5 bin personel alımı için yapılan başvuru dönemi sona erdi. Kamu sektöründe kariyer fırsatını değerlendirmek isteyen birçok aday, bu önemli ilana yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihi ve yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor. Bu aşama, adayların gelecekteki meslek hayatlarını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle büyük bir heyecan yaratıyor.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı’nın 5 bin kişilik personel alımı için başvurular, 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınmıştır. Çok sayıda aday, kamu sektöründe çalışma hayalini gerçekleştirmek amacıyla bu fırsattan yararlanarak başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Fakat şu ana kadar Bakanlık tarafından resmi bir sonuç açıklaması yapılmadı. Adayların, resmi duyuruları dikkatle takip etmeleri ve sonuçlar hakkında güvenilir bilgi almak için resmi kanallara yönelmeleri önem taşıyor.

PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 5 bin kişilik personel alımı, adayların uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına dayalı olarak gerçekleşecek. Sınavlar, Adalet komisyonları tarafından düzenlenecek ve katılım şartları 2024 KPSS sonuçlarına bağlı olacak. Lisans mezunları KPSS P3, ön lisans mezunları KPSS P93 ve ortaöğretim mezunlarının KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekecek. Bu şartlara uyan adaylar, sınavlara katılma hakkını elde edecek.

İSTİHDAM PLANLAMASI

Adalet Bakanlığı’nın personel alımı çerçevesinde, çeşitli pozisyonlarda önemli sayıda istihdam yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli alınması hedefleniyor. Böylece, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan kadrolar güçlendirilerek adalet sisteminin etkinliği artırılacak. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra sınav ve değerlendirme süreçlerine dahil olacak.

DUYURULARI TAKİP EDİN

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleri ile ilgili duyurular, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adayların sınav tarihlerini, saatlerini ve yerlerini öğrenmeleri için bu siteyi düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bakanlık, sınav sürecinin şeffaf ve düzenli ilerlemesi için gerekli tüm bilgilendirmeleri resmi platformlar aracılığıyla zamanında yapacak. Bu nedenle adayların güncel bilgilere ulaşabilmek adına cte.adalet.gov.tr adresini takip etmeleri önemlidir.