Adalet Bakanlığı Başkanından Açıklamalar Geldi

ADLİ TIP KURUMU FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, 2024 yılı için kurumun gerçekleştireceği işlemlerle ilgili detayları paylaştı. Aslıyüksek, “Toplam 901 bin 606 adli dosya incelerek tıbbi mütalaa ve adli rapor düzenledik” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra, 2024 yılında yaklaşık olarak 28 bin 802 otopsi, 23 bin 704 ölü muayenesi, 467 bin 497 adli muayene ve 147 bin 787 DNA incelemesi gerçekleştireceklerini belirtti.

GRUP BAŞKANLIĞI AÇILIYOR

Samsun’da gerçekleştirilen Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası açılışında konuşan Hızır Aslıyüksek, grup başkanlığı sayısını 16’dan 18’e artırmayı hedeflediklerini ifade etti. 2002 yılında ülke genelinde yalnızca 25 ilde adli tıp hizmeti verirken, şimdi bu hizmetin 81 ilde sunulduğunu vurguladı. Ayrıca, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde Bölge Adliye Mahkemesi bulunan illerde yeni grup başkanlıkları açmayı planladıklarını dile getirdi.

MODERN HİZMET BİNASI VE İHTİSAS DAİRELERİ

Aslıyüksek, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın yeni hizmet binasında morg, ihtisas daireleri ve özel diğer ihtiyaçlar için çeşitli bölümlerin bulunduğunu aktardı. “Bu modern hizmet binamızda 60 personelimizle Samsun ve çevre illerine bilirkişi hizmeti vereceğiz,” diyen Aslıyüksek, ayrıca Samsun, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Adli Tıp Şube Müdürlüklerinin de çalışmalara devam ettiğini belirtti. 13 bin 600 metrekare kapalı alana sahip bu bina, İstanbul, İzmir ve Bursa’da bulunan fizik ve adli bilişim ihtisas daireleri ile birlikte birçok ihtisas dairesine ev sahipliği yapıyor.